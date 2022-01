Pochettino dá plantel do PSG como fechado: "Estou muito satisfeito com o que tenho"

Em conferência de imprensa, Mauricio Pochettino descartou a vinda de reforços no que resta do mercado de inverno

O treinador do PSG, em véspera do fecho do mercado de inverno, revelou não estar à espera de receber qualquer reforço, devido a já estar satisfeito com o plantel que tem à disposição.

"Não espero nada para o último dia [do mercado de inverno]. A situação é bastante clara. O clube fez um grande esforço no verão passado para ter um plantel equilibrado e competitivo em todas as competições. Estou muito satisfeito com o que tenho", garantiu à comunicação social.

Recorde-se que Tanguy Ndombélé, médio do Tottenham, tem sido bastante associado ao clube parisiense, mas as últimas informações vindas de França referem que o Lyon está na dianteira da corrida pelo francês de 25 anos, enquanto o interesse do PSG se esfumou.

Neste mercado de inverno, Mauricio Pochettino viu Rafinha e Sergio Rico, pouco utilizados, a saírem por empréstimo para a Real Sociedad e o Maiorca, respetivamente, não estando previstas entradas no atual líder da Ligue 1.