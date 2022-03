Pochettino com vários milhões à espera caso PSG opte pela rescisão

Mauricio Pochettino é apontado à saída do PSG no final da época

O jornal L'Équipe revelou esta terça-feira os valores que o PSG terá de desembolsar caso opte pela rescisão de contrato de Mauricio Pochettino

Na ressaca de mais um fracasso europeu, desta vez diante do Real Madrid nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se seguiu à eliminação na Taça de França frente ao Nice, Mauricio Pochettino não deverá continuar ao leme do PSG na próxima época, mas o custo da saída do argentino está longe de ser baixo.

Garante o jornal francês que a indemnização incluída na cláusula de rescisão do técnico ultrapassa os 20 milhões de euros, uma quantia próxima da que recebeu Laurent Blanc, despedido do clube parisiense em 2016, e consideravelmente superior aos sete a oito milhões que Thomas Tuchel encaixou quando abandonou o comando do clube em dezembro de 2020.