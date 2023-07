Pochettino avisa: "Não podemos demorar seis meses a criar alguma coisa"

Novo treinador do Chelsea concedeu a primeira conferência de imprensa desde que assumiu o comando da equipa.

Depois de uma época tenebrosa em que terminou a Premier League na 12.ª posição e teve três treinadores diferentes - Thomas Tuchel, Graham Potter e Frank Lampard - o Chelsea apostou na contratação de Mauricio Pochettino, que prestou esta sexta-feira a sua primeira conferência de imprensa nos blues.

Após ter assinado um contrato válido por duas temporadas, com outra de opção, em Stamford Bridge, o técnico argentino, que estava sem clube desde que deixou o PSG, em julho de 2022, avisou que é preciso que a equipa consiga resultados positivos o mais cedo possível, não havendo tempo a perder.

"O que interessa é produzirmos [resultados] a partir de agora. Não podemos dizer às pessoas que precisamos de seis meses para criar alguma coisa. Eu falei com os donos de uma forma muito positiva. Eles são pessoas inteligentes e eu sinto-me bem. Não sou um treinador que precisa de pedir para ter poder. A coisa mais importante que eu preciso de mostrar é que os jogadores e os adeptos podem confiar nas minhas decisões e na forma como jogamos", frisou.

Questionado sobre o tremendo sucesso que o Manchester City desfrutou na época passada, ao conquistar um inédito triplete na sua história, Pochettino admitiu que os blues precisam de acreditar que conseguem competir contra adversários deste calibre.

"Quero congratular Pep [Guardiola] pelo que atingiu com o Manchester City. É incrível ver um clube com tanta estabilidade e que dá as ferramentas ao treinador. O Chelsea, nos últimos dez, 12 ou 15 anos, teve um sucesso parecido. Mas agora precisamos de acreditar que também podemos criar coisas grandes e que podemos competir contra o Manchester City", referiu.

"O meu objetivo é vencer. Queremos jogar bem, com o nosso estilo, filosofia e cultura. Se não venceres num clube como o Chelsea, vais passar dificuldades, mas com os jogadores e a estratégia que temos, devemos acreditar. Trata-se de vencer, sermos competitivos e de transmitir esta energia aos nossos adeptos, de forma a criarmos união. A Premier League é difícil, mas se estivermos todos juntos, podemos ficar perto de voltar a vencê-la", rematou Pochettino.