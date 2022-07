Pochettino agradece a Al-Khelaifi na mensagem de despedida do PSG

Treinador recordou o tempo em que foi jogador do PSG e agradeceu ao presidente pela oportunidade de voltar a representar o clube francês.

Mauricio Pochettino já não é treinador do PSG - foi substituído por Christophe Galtier - e escreveu uma mensagem de despedida do clube, nas redes sociais.

"Quero desejar a todos no PSG o melhor para o futuro - donos, direção, jogadores, staff e adeptos. Ao presidente Nasser Al-Khelaifi quero agradecer a oportunidade que me deu para fazer parte da família do PSG. Vivemos momentos incríveis e grandes vitórias. Em todas as experiências aprendemos e evoluímos. Estou orgulhoso por termos sido campeões de França num clube que significa tanto para mim e para a minha família, desde o meu tempo aqui como jogador e capitão", lê-se na publicação do técnico argentino.