Play-offs intercontinentais de acesso ao Mundial'2022 já têm datas marcadas

Capital do país anfitrião recebe duelos decisivos entre Austrália/EAU e Perú e entre Costa Rica e Nova Zelândia, que buscam a entrada, respetiva, nos grupos D e E

As disputas de duas das últimas vagas nos grupos do próximo Campeonato do Mundo, entre seleções de diferentes continentes, vão ocorrer entre 13 e 14 de junho, no Estádio Ahmad Bin Ali, situado em Doha, no Catar, país anfitrião da prova.

Antes desses derradeiros jogos, Austrália e Emirados Árabes Unidos enfrentam-se, a 7 de junho, para se conhecer o adversário do Peru, no dia 13. O vencedor ocupará, automaticamente, um lugar no grupo D (com França, Dinamarca e Tunísia).

Em busca de preencher a restante vaga no grupo E, onde estão Espanha, Alemanha e Japão, a Costa Rica medirá forças com a Nova Zelândia a 14 de junho. As partidas destes play-offs intercontinentais principiam às 19 horas portuguesas.

Quanto ao play-off europeu, que envolve País de Gales, Escócia e Ucrânia - um deles destinados ao grupo B (com Inglaterra, Irão e EUA), os escoceses recebem os ucranianos a 1 de junho e o vencedor decidirá com os galeses quem irá ao Catar.

O Escócia-Ucrânia foi adiado face à invasão militar da Rússia em solo ucraniano.