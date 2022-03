Play-off do Mundial'2022: Escócia-Ucrânia adiado

Encontro válido para as meias-finais do play-off do Mundial'2022

O jogo Escócia-Ucrânia, válido para meias-finais do playoff do Mundial'2022 e agendado para este mês de março, foi adiado. O jogo estava marcado para as 19h45 de 24 de março.

A notícia, adiantada pela BBC, cita um esclarecimento da FIFA.

"A FIFA expressa a sua mais profunda solidariedade para com todas as pessoas afetadas pelo que está a acontecer na Ucrânia. A seu tempo, será fornecida uma nova atualização", acrescenta o organismo mundial.