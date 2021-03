Plata e Porozo convocados pelo Equador

Avançado do Sporting e defesa do Boavista estão na lista de Gustavo Alfaro para dois jogos amigáveis no fim do mês

Gonzalo Plata foi afastado do plantel principal do Sporting, alegadamente por falta de aplicação nos treinos, mas não perdeu a confiança da equipa técnica da seleção do Equador, liderada por Gustavo Alfaro, que chamou o canhoto leonino para as datas FIFA do final deste mês. Acompanhará o atacante outro "português", o defesa Jackson Porozo, do Boavista.

A CONMEBOL suspendou os jogos oficiais desta data FIFA, mas a seleção do Equador agendou duas partidas para manter o grupo sob observação e continuar a ganhar rotinas num plantel jovem.

Para já, o Equador defrontará a Bolivia no dia 29 de março, estando ainda por definir o segundo adversário nos jogos amigáveis.