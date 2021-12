Plata acusa o dobro do permitido no teste do álcool após acidente de madrugada

Jogador emprestado pelo Sporting ao Valladolid é notícia em Espanha e não pelas melhores razões.

Gonzalo Plata, jogador emprestado pelo Sporting ao Valladolid, esteve na madrugada desta quarta-feira envolvido num violento acidente de viação no centro da cidade espanhola, embatendo contra um táxi.

Do acidente resultaram três feridos ligeiros e, quando submetido ao teste de alcoolemia, o internacional equatoriano terá acusado mais do dobro da taxa permitida por lei em Espanha, estando a ser investigado por um crime contra a segurança no trânsito, de acordo com informações do jornal "El Norte de Castilla".

O Valladolid já emitiu, entretanto, um comunicado sobre o sucedido, lamentando o acontecimento.

"O Real Valladolid lamenta o comportamento do seu jogador, Gonzalo Plata, que, segundo as informações recebidas, esteve envolvido num acidente de viação no centro da cidade esta madrugada. A fim de preservar a privacidade do jogador, o clube reserva-se o direito de tomar as medidas disciplinares adequadas (...). Lamentamos também os ferimentos sofridos pelas pessoas envolvidas no acidente, as quais, felizmente e de acordo com a informação de que dispomos, se encontram em bom estado", pode ler-se.

"Independentemente da responsabilidade individual do jogador, e sem prejuízo das medidas tomadas pelos tribunais, o Regulamento Interno e o Código de Conduta do Clube são rigorosos ao lidar com este tipo de atitude, o que vai contra os nossos valores como instituição", acrescenta o clube.