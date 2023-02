Plantel do Real Madrid não vai marcar presença na cerimónia do The Best

Jornal Marca fala numa espécie de "boicote" do campeão espanhol e europeu ao prémio, apesar de ter vários jogadores candidatos ao onze ideal da FIFA.

Lionel Messi tem sido apontado como o grande favorito à conquista do prémio The Best - relativo ao melhor jogador do ano para a FIFA - e, esta segunda-feira, o jornal espanhol Marca avança que o plantel do Real Madrid vai fazer uma espécie de "boicote" à cerimónia, que terá lugar às 20h00.

Ao contrário do que sucedeu em edições anteriores, os critérios para o prémio passaram a incluir todo o ano civil e não apenas a temporada em questão, algo encarado pelo campeão europeu e espanhol como uma forma de "favorecer" o astro argentino, que concorre com Kylian Mbappé e Karim Benzema para a distinção.

Nesse sentido, nenhum jogador do Real Madrid vai marcar presença no evento, apesar de Thibaut Courtois, Antonio Rudiger ou Fede Valverde fazerem parte dos candidatos para o onze ideal da FIFA, com a ausência de Vinícius Júnior nesse lote a também ter tido influência na decisão.

O clube será mesmo da opinião que, após ter vencido o Mundial'2022 pela Argentina, essa mudança de critérios da FIFA terá selado a sétima conquista do prémio por parte de Messi, esperando ainda que Lionel Scaloni supere Carlo Ancelotti na eleição do melhor treinador e que Emiliano Martínez bata Courtois na corrida pelo título de melhor guarda-redes.

Dessa forma, o emblema madrileno deverá estar apenas representado na cerimónia do The Best por Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais.