Plantel do Manchester City é o mais sustentável das "Big Five"

Estudo feito com base em média de idade dos jogadores, de continuidade na equipa principal e também de ligação contratual aos emblemas

O Manchester City é a equipa mais sustentável do total de clubes das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha), assinalou, esta segunda-feira, o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES).

A avaliação, feita com base no índice de gestão sustentável do CIES, que não se relaciona com parâmetros de cariz ecológico/ambiental, foi medida pela média de idade dos jogadores, de continuidade na equipa principal e de ligação contratual.

O plantel do Manchester City (Premier League), o mais sustentável das "Big Five", ao apresentar uma média de idades de 27,1, uma média de permanência dos jogadores na equipa A de 3,3 anos, número também ilustrado na média do tempo de contrato.

O top-3 do mais recente estudo levado a cabo pelo CIES, divulgado esta segunda-feira, é completado pela espanhola Real Sociedad (25,6; 3,0; 2,5) e pelo britânico Liverpool (28,0; 3,8 e 3,2), respetivamente segundo e terceiro classificados.

Separando cada parâmetro utilizado, a Spezia Calcio (Serie A) detém a média de idades mais baixa (24,61 anos), enquanto o Burnley (Premier League) mantém os jogadores, em média, mais tempo na equipa principal (4,07 anos). O inglês Arsenal regista, por sua vez, a melhor média de tempo passado no clube (3,69 anos) por jogadores.