Planos para a próxima época no PSG podem custar lugar a Messi e não só

Objetivo será reduzir a massa salarial para evitar quebrar as regras do fair-play financeiro.

O plantel do PSG para a próxima temporada deverá sofrer algumas alterações de monta, com a saída, pelo menos, de uma das estrelas da companhia. O jornal The Times informa que o Qatar Sports Investment, proprietário do clube, pretende reduzir em 30 por cento a massa salarial do plantel, perante o risco de violar as regras do fair-play financeiro.

Nesta operação, nem Lionel Messi estará a salvo. Com um ordenado de 35 milhões de euros por temporada, o argentino pode deixar o emblema parisiense. O jogador campeão mundial encontra-se em final de contrato, pelo que, neste caso, a solução seria a não assinatura de um novo vínculo.

Mbappé e Neymar também são apontados como possíveis negócios a realizar no próximo verão, sendo que, também eles, recebem vencimentos chorudos.