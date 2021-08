Pjanic pode regressar ao futebol italiano e tem em mãos quatro ofertas

O médio de 31 anos deve regressar ao futebol italiano nesta temporada.

Exatamente um ano após ser apresentado como um dos principais reforços do Barcelona para a última época, o bósnio Miralem Pjanic está de saída do clube catalão. Não só já se sabe que o jogador de 31 anos não ficará em Espanha, como também se sabe que o futuro dele será mesmo o regresso a Itália. Resta agora saber para qual equipa.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Pjanic tem ofertadas da Juventus, Roma, Napoli e Fiorentina. Nos dois primeiros clubes, ele possui uma longa trajetória, com quatro e cinco épocas jogadas em cada um deles, respetivamente.

O jornal catalão afirma que Pjanic mantém a Juventus como sua prioridade. Foi de lá que o médio saiu rumo ao Barcelona pela quantia de 60 milhões de euros. Com a opção da Juve em modo de espera em razão de outra negociação que envolve a venda de Ramsey, Pjanic tem outras três propostas à sua escolha: Nápoles , Roma e Fiorentina, todas por empréstimo.

Cada um deles tem consigo o seu trunfo. Luciano Spalletti, treinador do Napoli, teria a seu favor o facto de já ter trabalhado com o médio na Roma. A Fiorentina apostaria na boa relação com o empresário de Pjanic, Fali Ramadani. A Roma, de José Mourinho, por sua vez, teria como carta o passado vitorioso do jogador no clube e a presença do treinador português e o seu projeto atrativo.