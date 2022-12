Miralem Pjanic, antigo médio da Juventus e do Barcelona, agora ao serviço do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, perdeu a cabeça e atingiu um adversário no peito, com os pitões da chuteira, após sofrer uma falta. O Al Sharjah acabou por vencer o Dibba Al Fujairah por 2-0. Veja o momento, no "tweet" abaixo:

