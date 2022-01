Pjanic não vê futuro no Barcelona: "Gostaria de ficar no Besiktas"

Miralem Pjanic está emprestado pelo Barcelona ao Besiktas até ao final da época e o bósnio disse esta sexta-feira que o que deseja é permanecer ao serviço dos turcos no futuro próximo

Em entrevista ao canal de televisão turco A Spor, Miralem Pjanic admitiu que, apesar de ter mais dois anos de contrato com o Barcelona, que as intenções passam por manter-se no Besiktas na próxima temporada.

"Estou muito feliz no Besiktas. Sinto-me bem. Adaptei-me facilmente. Fui emprestado a uma equipa campeã. É muito bom jogar pelo Besiktas, num país maravilhoso como a Turquia. Passei um ano aqui, mas vamos ver o que acontece no final da temporada", começou por dizer o experiente médio de 31 anos.

"A minha família e eu estamos felizes por estar aqui. Tenho um contrato de dois anos com o Barcelona e ​​como o meu contrato aqui é de um ano, vou ter que voltar ao Barcelona no final da temporada. É muito cedo para falar sobre o que vai acontecer no futuro. A minha vontade? Considerando o que passei, gostaria de ficar no Besiktas", declarou o internacional bósnio.

Lionel Messi foi outro dos temas abordados na entrevista de Pjanic, que revelou ainda manter contactos com o astro argentino, assim como a própria rotina e vida familiar, tópicos que levaram o jogador a garantir que vive "a vida como uma pessoa normal".

"No final da temporada passada e no início desta conversei com Messi e enviei-lhe os melhores votos. Escrevemos um ao outro quando ele ganhou a Bola de Ouro. Desejo-lhe o melhor no futuro. Eu gosto de viver a vida como uma pessoa normal. A família é muito importante. Depois do treino, passo tempo com a minha família. Vou buscar o meu filho à escola e jogamos futebol. Como temos um jogo a cada três dias, temos pouco tempo para isso, mas tento aproveitar cada momento", revelou Pjanic.

Cedido pelos catalães, que não convenceu na época passada - zero contribuições diretas para golo em 30 jogos em 2020/21 - Miralem Pjanic tem sido bastante utilizado no Besiktas e leva quatro assistências em 20 jogos até ao momento.