Pjanic deixou o Barcelona incrédulo com Koeman: "É um treinador muito estranho"

Médio bósnio não era primeira opção do técnico no clube catalão e rumou ao Besiktas.

Recentemente anunciado como reforço do Besiktas, da Turquia, por empréstimo do Barcelona, Miralam Pjanic não escondeu alguma desilusão com Ronald Koeman numa entrevista concedida ao jornal "Marca". O médio internacional pela Bósnia.

Depois de 30 jogos ao serviço do clube catalão, apenas 13 como titular, o jogador de 31 anos considera estranha a forma como o técnico holandês gere o plantel. "Era eu que ia perguntar o que ele queria de mim, o que estava a fazer de errado ou certo para descobrir, para me adaptar mais rápido dentro da equipa, para ser útil... Numa temporada, são precisos 17, 18 jogadores para ganhar títulos. Mas para ele não houve problemas no meu jogo, ele não me deu respostas. O tempo passou, a situação foi piorando, mas sem motivo", lembrou Pjanic, que chegou a ficar 11 jornadas sem entrar em campo.

"Não entendia o porquê, acho que poderia ser um bom jogador, mas também um bom companheiro de equipa, tenho uma atitude profissional. Eu trabalhava nos dias de folga, às vezes corria sozinho depois do treino para ficar bem. Podia dar muito mais se ele quisesse", apontou. "É um treinador muito, muito estranho, é a primeira vez que vejo uma gestão assim", atirou.

O ex-jogador da Juventus pretende agora somar êxitos ao serviço do Besiktas. "Tenho contrato (até 2024), sempre falei muito bem do clube, só que não tive sorte com este treinador. Mas o Barça é sempre o Barça. Outro pode pensar dez vezes para sair, mas eu tenho de escolher entre ficar mais um ano a jogar zero minutos ou lutar para ganhar títulos, jogar a Champions League, fazer 30, 40 jogos", rematou.