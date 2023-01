Pizzaria sem piedade com Darwin: "Desculpem se falhámos alguns pedidos..."

Após o avançado ter ficado em branco na derrota com o Brentford (1-3), a conta britânica da Domino's no Twitter aproveitou para gozar com a sua falta de pontaria.

O Liverpool perdeu na segunda-feira por 1-3 na casa do Brentford, em jogo da 19.ª jornada da Premier League.

Darwin Núnez, antigo avançado do Benfica, foi titular pelos reds mas ficou em branco, tendo inclusive um golo anulado por fora de jogo e outro lance em que não conseguiu faturar com apenas um defesa a tapar a baliza adversária.

Após a partida, a conta britânica no Twitter da pizzaria Domino's aproveitou para gozar com a exibição desinspirada do avançado uruguaio, escrevendo: "Desculpem se falhámos alguns pedidos esta noite, pusemos este rapaz a trabalhar", junto de uma imagem de Darwin.