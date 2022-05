Pirlo tem uma porta aberta para regressar ao ativo na próxima época

Livre desde que deixou a Juventus na última temporada, Andrea Pirlo parece ter abertas as portas do regresso à Serie A. Segundo informa o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista em notícias do mercado, o antigo médio é desejado para assumir o comando técnico do Spezia.

Atualmente no 16.º lugar do campeonato italiano, e com a permanência muito bem encaminhada, o Spezia é orientado por Thiago Motta.

Pirlo tem como única experiência enquanto treinador a passagem pela Juventus, clube que acabou no quarto lugar em 2020/21. Na Champions, foi eliminada pelo FC Porto nos oitavos de final.