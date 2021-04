Pirlo sob alta pressão na Juventus: a reunião que dá que falar em Itália

Encontro do presidente da Juventus com Massimiliano Allegri colocou o treinador sob alta pressão.

Andrea Pirlo pode deixar de ser treinador da Juventus caso esta equipa não vença esta quarta-feira à tarde na receção ao Nápoles, numa partida em atraso relativa à terceira jornada da liga. Um cenário que ganhou força com o encontro do passado sábado entre o presidente da Juve, Andrea Agnelli, e Massimiliano Allegri, que treinou o clube entre 2014 e 2019, com grande sucesso.

Numa casa de Agnelli em Forte Dei Marmi, ambos viram juntos na TV o Torino-Juventus, que redundou em mais um fiasco para a equipa de Pirlo, ao não conseguir bater uma equipa do fundo da tabela (2-2), depois de na jornada anterior ter sido derrotada em casa (1-0) pelo Benevento. E isto após a eliminação da Champions aos pés do FC Porto.

"O presidente tinha-me avisado que ia encontrar-se com Allegri. São coisas normais no futebol. Se eu for jantar com Maldini também vão dizer que vou para o Milan", disse Pirlo, desvalorizando o encontro e frisando "a confiança" que Agnelli lhe tem transmitido. "Cabe-me a mim fazer com que continue a ser treinador da Juve na próxima época."

Mas se a Juve perder com o Nápoles desce para a quinta posição, o que a deixaria em sérios riscos de não ir à próxima Champions. E o calendário não é fácil, com a equipa a defrontar os três primeiros (Inter, Milan e Atalanta) nas nove jornadas que ficam a faltar. Para este jogo, Pirlo não pode contar com Bernardeschi, que testou positivo à covid-19. Bonucci também não joga pela mesma razão, mas Demiral está recuperado e pode alinhar.