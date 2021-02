Pirlo lamenta "falta de lucidez" em vésperas da visita ao Dragão

Técnico da Juventus queixou-se do calendário e falou dos seus efeitos. Jogo para a Champions contra o FC Porto é na quarta-feira

A Juventus saiu derrotada do Estádio Diego Armando Maradona pelo Nápoles, por 1-0, e o técnico Andrea Pirlo queixou-se da perda de discernimento da sua equipa por causa do excesso de jogos.

"Não nos fizeram um remate à baliza e perdemos por um lance duvidoso. Se o penálti fosse assinalado assim a nosso favor imaginem a polémica... Foi um mau resultado, mas estamos felizes com o desempenho. No primeiro tempo a bola rolava devagar e eles conseguiram chegar mais ao ataque, mas esse foi o único problema do primeiro tempo. Na segunda parte fomos mais empreendedores e só faltou o golo. É normal que com tantas partidas falte um pouco de lucidez, mas todos fizeram uma excelente partida: o guarda-redes deles foi o melhor em campo e não tenho nada a apontar aos meus jogadores. Os pontos perdidos podem vir a ser sentidos, hoje podemos ficar a dez pontos da liderança, mas o importante é continuar a jogar bem e em março vamos ver como está a classificação", explicou o técnico.

Pirlo, que se queixou várias vezes da arbitragem pelo lance do penálti, apontou já baterias para o Dragão: "Temos de olhar em frente, estamos contentes com a prestação, e já temos um jogo importante na quarta-feira. Temos de nos concentrar no jogo com o FC Porto".