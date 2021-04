Pirlo esquece o jantar e chama trio para o Nápoles

Arthur, Dybala e Mckennie devem ser opção

Arthur, Dybala e McKennie devem ser opção de Pirlo para o jogo com o Nápoles. O trio esteve envolvido em polémica na semana passada, já que o norte-americano organizou um jantar com festa posterior na sua residência, furando os protocolos covid-19 na região pelo facto de terem estado quase duas dezenas de pessoas no mesmo espaço.

Os jogadores ficaram fora do embate com o Torino, que acabou empatado, mas estarão de volta para o jogo fundamental com o Nápoles, face ao empate técnico entre a Juve e a equipa de Gattuso na tabela. Treinaram com a equipa desde domingo e o procedimento disciplinar terá acabado.

Dybala está afastado desde 10 de janeiro devido a uma lesão no joelho e só tem 859 minutos somados na temporada. Já Arthur, que tem jogado com dores na perna direita, está disposto a fazer o esforço pela equipa, tal como realizou para jogar frente ao FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que acabaram favoráveis à equipa portuguesa

O médio, importante para o equilíbrio defensivo da Juve, sofre de um problema de calcificação na perna direita, que uma série de tratamentos intensivos em fevereiro não resolveram.

Buffon volta de castigo e ausentes só mesmo os centrais Demiral e Bonucci, que contraíram covid-19.