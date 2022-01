Pirlo deseja voltar ao ativo e apontam banco ao qual se terá oferecido

Antigo treinador da Juventus terá mesmo pegado no telefone para anunciar a sua disponibilidade.

Andrea Pirlo está sem clube desde que deixou o comando técnico do clube e, segundo o jornalista Piotr Kozminski, do "Sports Facts", ter-se-á oferecido a um "banco" surpreendente.

De acordo com Kozminski, o treinador italiano ofereceu-se recentemente ao cargo de selecionador da Polónia, recentemente abandonado pelo português Paulo Sousa, que rumou ao Flamengo.

Paulo Sousa deixou o posto a apenas três meses do play-off de apuramento para o Mundial'2022, a disputar-se no Catar, pelo que a federação polaca pretende encontrar rapidamente um treinador que dê "garantias" e consiga encontrar a química necessária com o plantel.

Pirlo, por seu lado, deseja regressar ao ativo o mais rapidamente possível e terá mesmo pegado no telefone para anunciar a sua disponibilidade.