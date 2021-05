Pirlo deixa garantia após o descalabro da Juventus: "Não vou apresentar a demissão"

Declarações do técnico após a pesada derrota com o Milan.

O Milan venceu a Juventus, em Turim, por 3-0, na 35.ª jornada da Serie A, e deixou a equipa de Cristiano Ronaldo em risco de não se qualificar para a Liga dos Campeões. Apesar dá temporada da equipa, Andrea Pirlo garante que não irá apresentar a demissão.

"Treinámos bem, mas por vezes alguns jogadores não atingem 100% no seu desempenho. Quando se tem dois ou três jogadores que lutam neste tipo de jogo, isso faz baixar todo o desempenho da equipa. Até começámos bastante bem, mas perdemos o rumo e este foi o resultado final. É difícil explicar. Muita coisa não funcionou. Quando se perde um jogo tão importante por 3-0, significa que muitas coisas não funcionaram, mas eu tenho de avaliar e conversar com os rapazes com a cabeça fria", afirmou o técnico após o encontro.

"Tinha um projeto diferente na minha mente e pensei que teria um grupo diferente à minha disposição. Tinha estado a trabalhar em alguns conceitos, mas depois tive de fazer alterações de modo a adequar-me às suas características e tive de me adaptar", prosseguiu, deixando depois uma garantia: "Não vou desistir nem apresentar a demissão. Assumi este papel com muito entusiasmo no meio de certas dificuldades. Estou à disposição do clube, ainda faltam três jogos, por isso continuarei a fazer o meu trabalho enquanto me for permitido."

Com esta derrota, a Juventus arrisca-se a não se qualificar para a Liga dos Campeões na próxima época, visto que caiu para o quinto lugar, com 69 pontos, a um do Nápoles, que é quarto, com 70, e a três do segundo e terceiro lugares, ocupados pela Atalanta e pelo Milan, ambos com 72, a três jornadas do fim. O Inter, com 85, já é campeão.