Pirlo após novo empate da Juventus: "Os erros estão a acontecer com frequência"

Declarações de Andrea Pirlo, técnico da Juventus, após o empate do equipa com o Torino, 2-2, fora de casa, a contar para a 29.ª jornada da Série A italiana.

A nove pontos da Inter, líder da Série A, e cada vez mais longe do título nacional, o técnico Andrea Pirlo lamentou o empate da Juventus com o Torino neste sábado. Em conferência de imprensa, o treinador, pressionado no cargo, falou em necessidade de evolução para a equipa.

Insatisfação: "Quando não vences, não ficas satisfeito. Precisamos trabalhar e melhorar. Sabemos e estamos tentando fazer isso, mas precisamos ganhar jogos, as vitórias dão tranquilidade. Não estamos felizes com o andamento da temporada, estamos a perder muitos pontos ao longo do caminho. Precisamos trabalhar para melhorar".

Erros: "Infelizmente complicamos as coisas sozinhos: começámos bem, tínhamos a vantagem, mas deixamo-nos apanhar. Pensámos que podíamos fazer outro tipo de recuperação, mas afundámos e o resto da corrida foi difícil. Erros de concentração estão a acontecer com frequência, precisamos melhorar e entender que ninguém não pode diminuir a atenção nem por um segundo".