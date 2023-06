Piratas informáticos antecipam Havertz no Arsenal

Já circulam vídeos do jogador a falar como jogador do Arsenal

A mudança de Kai Havertz para o Arsenal ainda não oficializada mas, pela internet, já é possível encontrar as primeiras palavras do alemão como jogador do vice-campeão inglês, depois da entrevista de apresentação ter sido divulgada online.

"É super emocionante para mim, pessoalmente. Estou muito feliz por me juntar a este clube incrível. O Arsenal tem uma história muito grande e espero que possamos conquistar muitas coisas", disse o avançado no vídeo divulgado no Twitter.

O alemão deve deixar o Chelsea a troco de cerca de 75 milhões de euros, de acordo com a imprensa inglesa, e o anúncio oficial estará iminente.

"A mentalidade de equipa no plantel é muito grande e podemos senti-la. Foi uma das razões que fez com que fosse muito difícil jogar contra o Arsenal", acrescentou.