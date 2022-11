Piqué termina carreira com discurso emocionado: "Isto não é uma despedida"

O agora antigo central, de 35 anos, realizou o último jogo da carreira diante do Almería e, após o apito final, fez um discurso emocionado aos adeptos do Barcelona.

Gerard Piqué realizou este sábado o último jogo da carreira, atuando 85 minutos na vitória caseira do Barcelona frente ao Almería (2-0), na 13.ª jornada da LaLiga.

Após o apito final, o agora antigo central fez um discurso emocionado aos adeptos catalães, frisando que "às vezes o querer significa deixar ir embora" e recusando a ideia de "despedida".

O discurso de Piqué:

"Primeiro que tudo, obrigado. Aos meus colegas de equipa, ao staff, às pessoas do ginásio, à do material. A todos aqueles nos ajudam todos os dias e que tornam a coisas mais fáceis. Obrigado à direção por todos estes anos. Na vida, à medida que ficas mais velho, [percebes que] o querer significa deixar ir embora. Foi uma relação de muito amor, de muita paixão, creio que é o momento de deixar-mos um espaço, dar ar, e estou convencido de que no futuro estarei aqui de novo. Isto não é uma despedida, fui embora há vários anos atrás [quando era um jovem jogador, rumo ao Manchester United] e regressei. Nasci aqui e vou morrer aqui. Viva o Barça"