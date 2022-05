Piqué revela a melhor festa em que esteve e a "espera" de Ferguson: "Deu um pontapé..."

Central do Barcelona recorda um episódio do seu último ano no Manchester United.

Em conversa no canal de Youtube de Gary Neville, "The Overlap", onde o antigo jogador do Manchester United tenta conhecer alguns factos desconhecidos sobre a carreira profissional e vida pessoal dos seus convidados, Gerard Piqué revelou qual a melhor festa em que havia participado. Curiosamente, ocorreu durante a sua estadia em Manchester.

"A festa de Natal em 2007, no meu último ano em Manchester. Tinha 20 anos, o dia todo, foi incrível!", começou por dizer o central do Barcelona, agora com 35 anos. De recordar que o jogador terminou a sua formação nos "red devils", tendo iniciado a carreira profissional em 2004/05, precisamente no United, de onde saiu em 2008, rumo ao emblema espanhol [pelo meio teve um empréstimo ao Saragoça, em 2006/07].

"Dois ou três dias antes do Natal, houve uma festa só para os jogadores da equipa. Saímos do treino, deixámos os carros ali e apanhámos um autocarro. Fomos ao casino e a alguns pubs. No dia seguinte, Sir Alex estava à nossa espera no balneário. Deu-nos uma grande bronca. Deu um pontapé numa cadeira de alumínio, mas infelizmente foi com a canela e começou a coxear. Lixou a perna. Foi espetacular. A partir daí, deixaram de fazer a festa de Natal", revelou Piqué.