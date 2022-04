Piqué recorda como tentou enganar um teste de álcool: "Chupei moedas"

Gerard Piqué, num treino do Manchester United

História teve lugar quando Piqué representava o Manchester United

Gerard Piqué, em direto para o canal de Youtube "The Wild Project", contou como escapou a uma acusação de conduzir sob a influência de álcool quando representava o Manchester United.

"Eu passei um sinal de semáforo e fui parado pela polícia. Foi no ano antes de eu ir para o Barça [época 2007/08]. Eu sopro, acuso positivo e vou parar dentro de uma carrinha da polícia, algemado e a caminho da prisão. A bebedeira desapareceu subitamente. [Pensei]: 'A minha carreira vai acabar'. Naquele momento pensei: 'O que raio se está a passar?'", começou por contar.

Piqué foi transportado para uma esquadra policial, para fazer um teste de alcoolemia mais preciso, com vista a determinar se seria acusado criminalmente. No momento que antecedeu o teste, o central lembrou-se de um conselho que tinha ouvido no passado e decidiu enganar o teste chupando... moedas.

"Tinha algumas moedas comigo. Há um tempo atrás, tinham-me dito que, se chupasse moedas, não acusaria positivo. Comecei a chupá-las. Milagrosamente salvei-me nessa situação, mas duvido que tinha sido por causa das moedas. Em vez de ir para casa, segui para o casino de táxi", relatou Piqué.

Em 2007/08, Piqué jogou apenas 13 jogos com a camisola do Man. United, antes de integrar o Barcelona, onde haveria de se fixar como um dos pilares da defesa até à atualidade. Esta época, leva três golos em 36 jogos pelo conjunto catalão.