Piqué reagiu à vitória no Bernabéu e o agente de Benzema não ficou "calado"

Barcelona goleou por 4-0 o Real Madrid, fora de portas.

O clássico espanhol entre Real Madrid e Barcelona, ganho pelo conjunto catalão por -0, em pleno Santiago Bernabéu, continuou a ser jogado fora das quatro linhas. Gerard Piqué, uma das grandes referências do Barça, publicou um tweet onde surgia escrito "estamos de volta".

Uma reação ao triunfo claro e que evidencia o regresso da equipa aos bons momentos, mas que não agradou a todos. Karim Djaziri, agente de Benzema, avançado merengue, não deixou o central sem resposta. "Esperemos que não engane desta vez", escreveu nas redes sociais, numa alusão ao episódio em que Piqué garantiu que Neymar iria continuar na Catalunha, o que não se veio a concretizar.

A vitória dos catalães na 29.ª jornada interrompe uma série de cinco clássicos do futebol espanhol que acabaram por pender para os atuais líderes, que, apesar do desaire desta noite, prosseguem folgadamente primeiros, com 66 pontos.

A luta pelo segundo lugar está ao rubro, depois de mais um tropeção do vice-líder, o Sevilha, que, mais cedo, empatou em casa com a Real Sociedad. Os andaluzes estão com 57 pontos, mais três do que Barcelona e Atlético de Madrid, sendo que os catalães têm um jogo a menos.

Em Madrid, o Barça confirmou estar totalmente transfigurado, para melhor, comparando com o início da época. O francês Ousmane Dembelé foi determinante na primeira parte, com um passe decisivo para o golo do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (29 minutos) e com o canto que originou o golo apontado pelo uruguaio Ronald Araujo (38).

Na segunda parte, os visitantes embalaram para a goleada, com mais dois golos, de Ferran Torres (49) e Aubameyang, de novo (53). Os adeptos ainda entoaram cantos a pedir a "manita", que não chegou.