Piqué prefere dérbi catalão a clássico e não só: "Jogar contra o Espanhol é melhor do que sexo"

Central do Barcelona com opinião curiosa sobre o rival da cidade

O duelo entre Real Madrid e Barcelona é um dos grandes clássicos do futebol mundial, mas no grupo de trabalho dos catalães há quem prefira uma outra rivalidade. Piqué gosta muito dos jogos contra o Espanhol e explicou o porquê.

"Há muito tempo que tenho tanto dinheiro quanto o orçamento do Espanhol. Gosto mais de ir ao campo do Espanhol do que ao do Real. Fico feliz quando o Espanhol sobe para a primeira divisão porque vou jogar lá. Gosto de ir lá, entrar no campo, que assobiem como loucos. Ris-te e ainda se irritam mais. Não há nada assim no mundo. Eu diria que é melhor do que sexo. Gosto muito mais do que contra o Madrid. É uma raiva contida, um ressentimento de anos. Os de Madrid são uns cavalheiros", referiu, em conversa com o canal de Youtube "The Wild Project".

Piqué lamentou ainda na mesma conversa ter apoiado o antigo presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu.

"Mentiu na minha cara com o Barçagate", atirou.