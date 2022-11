"Piqué pode ser um excelente candidato à presidência do Barcelona, penso que se candidatará"

Javier Tebas, presidente da LaLiga, crê que Piqué poderá vir a ser presidente do Barcelona, agora que decidiu pendurar as botas.

Gerard Piqué anunciou, esta sexta-feira, o término da carreira de futebolista e já quem o aponte a outros cargos... também no Barcelona. Em reação à notícia, Javier Tebas, presidente da LaLiga, afirmou que vê no ainda defesa-central (vai fazer o último jogo no sábado) características importantes para se tornar um "excelente candidato" à presidência dos culé.

"Estamos a falar de um jogador histórico. Penso que terá sido ele quem decidiu [terminar a carreira] e não o clube. Não está no seu melhor nível, porque tem ficado cada vez mais difícil para ele jogar, mas fiquei triste com o anúncio. Para o futuro, ele possui três características importantes para se tornar presidente do Barcelona: já está no clube há 25 anos, tem conhecimento do mundo do futebol enquanto jogador mas também enquanto homem de negócios na indústria desportiva. Ele sabe que essas três características são diferentes, mas a sua experiência dentro de campo e como um homem de negócios - com os seus sucessos e fracassos - farão dele um excelente candidato à presidência do Barcelona. Penso que ele se candidatará", atirou Tebas, em declarações ao programa "El Partidazo Cope", da rádio espanhola COPE.