Piqué pediu ao presidente da RFEF para atuar em Tóquio'2020: "Tens de fazer isso por mim"

Luís Rubiales assumiu, ao ser confrontado com o caso revelado pelo "El Confidencial", a solicitação feita pelo defesa blaugrana, que acabou por não integrar a seleção olímpica espanhola

A divulgação de diálogos entre Gerard Piqué e Luís Rubiales continua na Imprensa do país-vizinho. Após ser revelado um acordo financeiro entre o jogador do Barcelona e o presidente da Federação espanhola de futebol, no âmbito da realização da Supertaça do país na Arábia Saudita até 2026, agora foi revelado que o defesa blaugrana pediu ao dirigente para ser convocado para a última edição dos Jogos Olímpicos.

"Tens de fazer isso por mim, eh Rubi, tens de fazer isso, caraças. Fico animado com a ideia dos Jogos Olímpicos", disse o jogador, numa conversa revelada, novamente, pelo "El Confidencial". Rubiales, citado pelo jornal, garantiu "dar uma mãozinha".

"Temos de manter segredo e falar com o treinador [Luís de la Fuente] quando acabar a qualificação. Nessa altura, vou a Madrid e sentamo-nos. Vamos ver como conseguimos gerir para que não se saiba. (...) Já falei com o treinador, que tem de tomar as decisões... Sabes que tenho o prazer de dar uma mãozinha", referiu o presidente da RFEF.

Confrontado sobre o pedido de Piqué, para integrar a seleção olímpica de Espanha e representa-la em Tóquio, Luís Rubiales assumiu a solicitação do defesa blaugrana, e que intercedeu por este, mas realçou que De la Fuente fez escolhas de forma autónoma.

"Piqué não foi o único a pedir-me para ir [aos Jogos Olímpicos]. Falei com o treinador para que soubesse quem me tinha ligado. Mais tarde, o Luis tomou uma decisão muito diferente. Não é uma questão de fazer campanha. É melhor que nem me liguem, porque quem ligou não foi", sublinhou o líder do organismo tutelar do futebol espanhol.

Rubiales, acossado pela divulgação de diálogos com Piqué, que podem comprometer a idoneidade de funções, frisou que a gestão da RFEF "é clara, transparente e honesta" e negou haver conflito de interesses pela negociação, intermediada por uma empresa de Piqué, relativa à organização da Supertaça espanhola na Arábia Saudita.