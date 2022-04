Piqué solicitou a Rubiales um grupo acessível na terceira divisão espanhola

Pedido aconteceu após a promoção, na secretaria, do Andorra, ao terceiro escalão espanhol, em 2019

A polémica envolta em Luis Rubiales e Gerard Piqué não pára de ganhar novos contornos. Novos áudios revelados pelo jornal El Confidencial revelam, esta quarta-feira, que o central do Barcelona e dono do Andorra, militante na terceira divisão espanhola, pediu ao presidente da Federação espanhola (RFEF) que colocasse o clube num grupo acessível, após a subida na secretaria, em 2019.

Na temporada 2018/19, o Reus foi relegado para a quarta divisão espanhola na secretaria, devido à falta de pagamentos, sendo substituído pelo Andorra, o que gerou críticas por parte dos outros clubes candidatos à vaga.

Esses clubes lembraram o artigo 194º do regulamento espanhol, em que está explícita a necessidade de, em casos semelhantes, o emblema promovido na secretaria já ter participado anteriormente na terceira divisão, critério que o clube de Piqué não cumpria.

Não obstante, o Andorra foi promovido e, esta quarta-feira, saiu a público um áudio em que se ouve Piqué a solicitar a Luis Rubiales que colocasse o clube num grupo acessível dentro da terceira divisão, pedindo especificamente para o clube não ficar emparelhado apenas com equipas da Catalunha.

"Se puder evitar colocar-nos no grupo com os catalães, melhor. São sempre os quatro primeiros do grupo", foi o pedido de Piqué, antes de receber a resposta do presidente da RFEF, que apontou para o critério ser a territorialidade, à qual respondeu que: "Estando no fim do mundo, como as Ilhas Baleares, imagino que colocar-nos num grupo ou noutro não muda muito. Além disso, se fizermos subgrupos de dez, o mais normal é que existam dez equipas catalãs, assim podíamos sair de lá e ir para outro subgrupo".

Perante nova resposta pouco satisfatória de Rubiales, que questionou se Piqué se importava de calhar em qualquer um dos grupos, o central de 35 anos insistiu em que o Andorra ficasse o mais longe possível de equipas catalãs.

"A Catalunha é a região mais f*****, por isso é que dizia que, como nem sequer estamos em Espanha, por assim dizer, tens a liberdade de nos mandar para o inferno. Mas La Rioja, Navarra, Aragão ou o País Basco é mais do que aceitável. Essa seria a melhor área para nós", foram as palavras de Piqué.

Apesar do pedido de Piqué, o Andorra, na temporada 2019/20, foi emparelhado no Grupo 3 do terceiro escalão espanhol, junto de equipas catalãs como o Barcelona B e o Espanyol B, terminando a época em nono lugar.

Esta temporada, o clube detido pelo internacional espanhol lidera o Grupo 2 da prova e está no bom caminho para garantir a promoção à segunda divisão na próxima época.