Piqué, os contactos por Messi, Ansu Fati e Guardiola: "Deu-me uma multa de 12 mil euros"

Declarações de Gerard Piqué, antigo central do Barcelona, em entrevista ao canal de Twitch "Jijantes".

Vice-presidente do Barcelona confirmou contactos com Messi: "Conheço-o e sei como ele é [Messi]. Ele vai sempre dizer-te o que queres ouvir. É uma grande pessoa e vai escolher as palavras certas. Não há mais. Para todos os adeptos culés, seria incrível que voltasse. Mas forçar situações até pode ser contraproducente. Uma operação pode sempre fazer-se no mundo do futebol".

Pep Guardiola: "Posso contar tantas [histórias]... Com Pep tínhamos uma relação espetacular, mas no último ano houve mais tensão. No segunda metade [da época 2011/12], no fim do ano, eu dupliquei-a. Estava sempre frio e eu estava de manga curta, chegava a 2 de janeiro com anginas. Ele viu uma foto minha com a neve e de manga curta e deu-me uma multa, acho que de 12 mil euros e tive de pagar a comida de toda a equipa. Depois, fomos a Tenerife num voo de três horas, vieram os meus pais e eles não me convocou. Eu tinha 22 anos e saía mais do que o sol. Dia sim e dia sim. Ganhávamos tudo e só não saía antes do jogo e no dia do jogo".

Guardiola está melhor no Manchester City do que quando treinava o Barcelona? "Tem um contexto muito favorável com a gente que dirige o clube, a imprensa não o chateia nem metade... Ele sente-se muito cómodo e vai ficar [no City] até quando quiser. Aqui no Barcelona não nos damos conta, mas chega a um ponto em que te proteges tanto que não te importas com nada. As pessoas têm muita paixão e, quando a equipa não ganha, têm de encontrar uma razão que não seja futebolística".

Polémica com o pai de Ansu Fati: "Este tema é muito complicado. O futebol vem da rua e nos Estados Unidos, por outro lado, os desportistas estão mais preparados. Como não estão preparados e falo no geral, rodeiam-se de gente de confiança, que normalmente são familiares. Mas estes familiares também não estão preparados e não estou a falar de [Bori] Fati [pai de Ansu Fati], falo no geral. O teu pai ou o teu irmão não estudaram para serem representantes e começam a gerir dinheiro e sentam-se com profissionais. Eles sentem que têm a força para o fazer e a mentalidade de um jogador é que, antes de fazer um agente ganhar dinheiro, que ganhe o pai ou o irmão. E isto é um erro. Tens de te colocar nas mãos de gente competente. Não ajuda que o mundo do agenciamento, na Europa, seja malvisto. É um mundo obscuro, em que se fala de comissões milionárias...".