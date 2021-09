Piqué, o momento do Barcelona e o calendário: "Não percebo"

Central do Barcelona afirma que não veste a camisola do emblema blaugrana "para acabar em segundo ou terceiro"

Expulsão de Frenkie de Jong: "Frenkie escondeu o pé, foi à bola. Não me parece ser [falta] para amarelo."

Empate: "Antes do jogo não teríamos assinado por baixo se nos dissessem que íamos empatar. Na primeira parte não tivemos oportunidades de golo, tal como eles. Depois, com a expulsão do Frenkie [de Jong], a equipa tentou competir. Precisávamos de vencer, mas estou orgulhoso porque demos a cara. Vamos ver se no domingo oferecemos uma vitória aos adeptos."

Momento do Barcelona: "Temos quatro baixas, mas eu também disse que lutaríamos pelos títulos. Não visto a camisola do Barcelona para acabar em segundo ou terceiro. Estou convencido de que vamos lutar, a equipa tem coragem e vontade. Os adeptos estão connosco. Vamos lutar até ao fim e no domingo precisamos dos adeptos. Estamos a passar por um momento que não estamos habituados, mas é preciso ter calma. Estamos focados em vencer"

Calendário: "Não percebo como temos um calendário assim. Jogámos na segunda-feira. Por que [o jogo com o Cádiz] não foi no sábado ou no domingo? Não sei quem faz os calendários. O [erro do] árbitro pode acontecer, mas isto... Não é uma crítica, mas uma reflexão para ajudar os jogadores. Em menos de 72 horas temos um jogo, depois a Liga dos Campeões, depois o Wanda [jogo contra o Atlético Madrid]. Somos pessoas."