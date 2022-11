Piqué fecha carreira com expulsão: "És o árbitro que mais nos f****"

Central ficou no banco e ao intervalo perseguiu o árbitro Gil Manzano até ao balneário, com insultos e queixas sobre a expulsão de Lewandowski

Depois de se despedir com pompa e circunstância do Camp Nou, com muita emoção no último fim de semana, esta terça-feira Gerard Piqué voltou a ser protagonista no jogo que fechou a sua carreira, mas por motivos negativos. O central ficou no banco e ao intervalo perseguiu e insultou o árbitro Jesús Gil Manzano, acabando por ser expulso.

O Barcelona chegou ao intervalo a perder com o Osasuna, em Pamplona, com um golo alegadamente precedido de falta e com Lewandowski expulso, nove anos depois. Piqué estava furioso e já sem nada a perder atirou-se ao árbitro, que já entregou o seu relatório.

"Viste quem é que expulsaste?", atirou Piqué nos primeiros ataques a Gil Manzano. O relatório de Gil Manzano prossegue: "Aos 45 minutos, o jogador (3) Piqué Bernabeu, Gerard foi expulso pelo seguinte motivo: Terminada a primeira parte, quando já estava dentro do túnel do balneário, por se dirigir a mim nos seguintes termos: 'viste o canto que assinalaste? És o árbitro que mais nos fo***, de longe!'"

Nessa altura Piqué foi expulso, mas não desistiu das queixas. "Uma vez que o delegado do clube foi informado da expulsão deste jogador, ele continuou a repetir as mesmas expressões descritas na secção 'Expulsões', tendo de ser levado ao seu balneário por funcionários do seu clube, enquanto se dirigia a mim nos seguintes termos: 'És uma pu** vergonha, pu** que te pariu!"", finaliza o relatório do árbitro.

Piqué arguing with Gil Manzano during the halftime against Osasuna pic.twitter.com/rTugpBaVcN - FCB One Touch (@FCB_OneTouch) November 8, 2022

Refira-se que mesmo com menos um o Barcelona acabou por dar a volta ao jogo e segue destacado na frente de La Liga.