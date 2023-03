Piqué explica fim da carreira: "Se havia um jogo depois de almoço, com sol..."

Gerard Piqué, antigo defesa-central do Barcelona, deu uma entrevista ao jornal espanhol El País. O fim da carreira, o "Caso Negreira" e ao divórcio com Shakira foram temas abordados.

O porquê de terminar a carreira: "Já levava muitos anos de futebol e cada vez me custava mais ir a certos campos. Se havia um jogo às 16h00, depois de almoçar, com sol... custava-me. Há que ser honesto. Não tinha entusiasmo já, precisava de outros desafios e via que na equipa já não tinha a importância de outros tempos. Não estava bem e tomei a decisão certa."

Diferenças entre a LaLiga e a Premier League: "A LaLiga já não luta com a Premier League, por muito que queira."

O "Caso Negreira": "Aos jogadores não chegava nada. Eu nunca pedi nada. Havia quem pedisse informações sobre os adversários e, talvez, houvesse quem pedisse informações dos árbitros. Não tenho ideia. O grupo não recebia nada disso. Esse é um tema que serve para criar conspirações e fazer manchetes de jornais. O país vive disso."

A "Kosmos", empresa da qual é dono, foi responsável, juntamente com a RFEF, por levar a Supertaça de Espanha para a Arábia Saudita, o que criou polémica: "É das melhores operações da história da Federação espanhola. Estou muito orgulhoso."

Separação de Shakira: "No dia em que morrer, vou olhar para trás e espero ter feito tudo o que sempre quis. Quero ser fiel a mim mesmo. Não vou gastar dinheiro a limpar a minha imagem. As pessoas que me preocupam e de quem eu gosto são as que me conhecem."