Antigo central do Barcelona visado pela autoridade tributária espanhola. Em causa, contratos assinados pela Kosmos Football, uma das empresas do ex-futebolista

Gerard Piqué está a ser investigado pelo fisco espanhol. Em causa estão contratos assinados pela Kosmos Football, uma das empresas do ex-futebolista.

Segundo o jornal El Economista, a empresa saudita Sela Sport Company Limited, responsável pela organização do Mundial do Catar, transferiu, num espaço de dois dias, no passado mês de outubro, quase quatro milhões de euros para a referida entidade de Piqué.

Ora, no mesmo mês de outubro, Piqué transferiu 669.649 euros para um destinatário desconhecido, algo que deixou os inspetores da autoridade tributária espanhola desconfiados.