Piqué e o choque do "caso Dani Alves": "Dá a sensação de que não o conheces"

Antigo defesa do Barcelona garante que se se confirmar a acusação de violação, será "mais duro que a justiça"

O caso de alegada violação de Dani Alves deixou o seu ex-colega no Barcelona Gerard Piqué em estado de choque. Em entrevista à RAC1, o ex-jogador e agora empresário garante que se se confirmar a acusação, será ainda "mais duro que a justiça" e disse que ao saber da notícia lhe passou pela cabeça as experiências juntos e ficou com uma sensação de que realmente não o conhecia.

"É um caso muito complicado. Conheço-o e tenho um apreço importante. Tudo, para seus companheiros, é muito pesado. Quero que a Justiça faça seu trabalho. Até que não me digam que fez, temos que esperar. É fácil dizer que é culpado, quero esperar o que o juiz disser, e o que disser teremos que acatar. E ajudar a vítima no processo.

Quando sai a notícia, eu, como ex-companheiro... Dá a sensação de que não o conheces. Ficas em estado de choque, pois pensas 'compartilhamos tudo'. Você o vê e não pensaria nunca nisso. É um golpe de realidade com a mão aberta.

Se aconteceu, seria ainda mais duro do que a justiça.