Piqué e o caso Barcelona: "Se fosse ao inverso, em 12 horas ninguém saberia nada"

Antigo central do Barcelona desvalorizou a polémica relacionada com os quase sete milhões de euros que o clube pagou a um antigo vice-presidente do Conselho Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol, entre 2001 e 2018.

Gerard Piqué, antigo central do Barcelona, reagiu no sábado à polémica que se instalou após a imprensa espanhola ter revelado que o clube pagou quase sete milhões de euros a Enríque Negreia, antigo vice-presidente do Conselho Técnico de Árbitros (CTA) da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), entre 2001 e 2018.

"Eu entendo que tenham de redirecionar as câmaras na direção do Barcelona, mas não acredito que serviços de assessoria de um vice-presidente do CTA nos façam pensar que todos os árbitros estavam envolvidos", desvalorizou, em direto numa emissão da King's League, competição que criou com o streamer Ibai Llanos.

Os pagamentos ao antigo dirigente, justificados pelo Barcelona com solicitação de relatórios de jogadores complementados com aspetos de arbitragem, fizeram correr muita tinta em Espanha, sendo que Piqué apontou que, se esta situação tivesse acontecido ao Real Madrid, não haveria tanta atenção mediática.

"Estas são notícias que, se fossem ao inverso, em 12 horas ninguém saberia nada. Eu lembro-vos do fora de jogo de Mijatovic na final [da Liga dos Campeões da época 1997/98], o fora de jogo de Sergio Ramos na final [da Champions de 2015/16] contra o Atlético de Madrid. É preciso que me começe a lembrar de tudo? É mesmo assim, não podes tocar no assunto", completou Piqué.