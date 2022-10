Piqué e Busquets assobiados em Camp Nou e um trio ovacionado

Capitães do Barcelona alvo dos adeptos. De Jong, Lewandowski e Koundé foram ovacionados

Xavi está a liderar uma mudança geracional no Barcelona e na espécie de limpeza que está em marcha estão pesos pesados do plantel. Dois deles, Piqué e Busquets, ficaram esta noite a conhecer o veredicto dos adeptos do Camp Nou, onde ouviram assobios quando entraram na segunda parte no triunfo sobre o Villarreal.

Em sentido inverso, o público ovacionou Frenkie de Jong, Lewandowski e Koundé.

"No Troféu Gamper pedi união e é o momento de estar unidos, plantel, staff, direção, adeptos, meios... Jogue ou não jogue, Piqué é um exemplo no balneário, nem uma má cara em nenhum momento, é um exemplo de capitão e isso as pessoas devem saber", comentou Xavi no final do encontro, saindo em defesa do capitão, sinalizado pelos adeptos tal como Busquets, por erros no clássico e com o Inter.

Falta ainda outra vaca sagrada do clube, Jordi Alba, que também tem sido suplente e também tem os dias contados no clube, devendo esta ser a última época do trio no clube. As suas saídas vão aliviar imenso a massa salarial do plantel, um aspeto a ter em conta na planificação da próxima temporada, na qual os catalães já não poderão avançar com mais antecipação de receitas como fizeram este ano para poder investir em reforços.