Piqué e a questão sobre a presidência do Barcelona: "Em algum momento..."

Terminou a carreira aos 35 anos e admite assumir, no futuro, a liderança do clube catalão.

Terminada da carreira de futebolista profissional, Gerard Piqué admite assumir a presidência do Barcelona no futuro. "Em algum momento, vai apetecer-me ser presidente do Barcelona. Agora mesmo não o tenho na cabeça. Tenho vontade de fazer muitas outras coisas. Ter a liberdade de não estar cada dia a treinar nem ter o fins de semana ocupados com jogos dá-me a oportunidade de concentrar-me em outras coisas. No futuro, gostava de ajudar o clube da minha vida a explorar todo o seu potencial", afirmou o agora antigo central numa conversa. no canal de Twitch de Ibai Llanos.

De uma forma pouco usual, Piqué colocou, aos 35 anos, um ponto final na carreira em novembro, com tudo por decidir na temporada. "São muitas razões em que se pensa ao longo da temporada. Comecei a época com uma reunião com o treinador e ele disse-me que este ano seria difícil. Eu queria tentar, as sensações desde o início da temporada não foram as melhores. Vi que a pausa [para o Mundial] era uma oportunidade para tomar essa decisão. Sempre disse que, quando não me sentisse importante, eu deixaria. O facto de haver lesões na minha posição fez-me atrasar tudo. Houve jogos em que não joguei e, depois do jogo, tive que treinar e senti-me desorientado. Houve um dia que estava prestes a ir para o balneário e disse que acabou. Não sentia que era o meu lugar. Quando apareceram as lesões, eu disse que não poderia deixar a equipa naquele momento", lembrou.

Na memória ficarão para sempre os derradeiros minutos enquanto jogador, frente ao Almería. "Foi espetacular. Não esperava o que aconteceu. Uma despedida assim agradece-se muito. Fiquei muito feliz", rematou.

No currículo, é de registar a conquista de oito campeonatos espanhóis, seis Supertaças de Espanha, sete Taças de Espanha, uma Premier League, uma Taça da Liga Inglesa, uma Supertaça inglesa, quatro Ligas dos Campeões, três Campeonatos do Mundo de clubes, três Supertaças Europeias, um Europeu e um Mundial.