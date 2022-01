Piqué desvenda parte do salário auferido no Barcelona: "Tenha um pouco de respeito..."

Central catalão quis desmentir as informações veiculadas por uma televisão do país-vizinho sobre o nível salarial tido no clube da Catalunha. Blaugranas são pagos em duas prestaçóes

Apontado, numa reportagem feita pelo canal televisivo "TV3", como o jogador mais bem pago do Barcelona, ao auferir uns alegados anuais 28 milhões de euros, o culé Gerard Piqué partilhou um extrato bancário para provar a falsidade do veiculado.

Através da rede social Twitter, o defesa internacional espanhol mostrou uma transferência, feita pelo Barcelona no passado dia 30 de dezembro de 2021, cifrada em 2,328,884 milhões de euros, o que representa uma parcela do salário total.

"Personagens como esta são pagas pela televisão pública para defender os seus amigos. Aqui tem 50% do meu salário em 30 de dezembro. Tenha um pouco de respeito", escreveu Piqué, na mesma publicação na plataforma digital.

Conforme refere o jornal "AS", os jogadores do clube da Catalunha são, atualmente, pagos em duas prestações - uma data do supracitado dia do último mês do ano e a outra datará de 30 de junho, ou seja, a remuneração é dividida em 50 por centro.

Ao todo, Piqué aufere cerca de cinco milhões de euros anuais ao serviço do Barcelona, cifra bem abaixo daquela que foi divulgada pelo canal televisivo "TV3" - e mesmo que se acrescentem os habituais prémios de jogo e de competição.

Piqué, recorde-se, foi um dos jogadores que aceitou, em agosto de 2021, reduzir a sua presença na folha salarial do plantel do Barcelona, de forma a aliviar a carga sobre as finanças do emblema catalão e permitir, inclusive, a contratação de jogadores.