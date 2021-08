Piqué compra os direitos da Ligue 1 e estreia de Messi será em sinal aberto em Espanha

Messi no treino do PSG

Empresa do jogador do Barcelona comprou os direitos da Liga francesa, que terá agora em Messi a sua principal estrela.

Será este um dos sinais do efeito Messi? A Kosmos, empresa de Gerard Piqué, adquiriu os direitos da Liga francesa em Espanha para as próximas três temporadas. Resta agora saber qual será a sua via de transmissão.

Os valores da operação não foram tornados públicos, mas como referência existem os cerca de 2,5 milhões de euros que a Movistar investiu no último contrato.

De momento, o streamer Ubai e a Telecinco transmitirão gratuitamente o jogo que possivelmente marcará a estreia de Messi pelo PSG, frente ao Reims, partida agendada para as 19h45 de domingo.

Esta compra desbloqueia assim a difícil situação da competição e dos seus direitos audiovisuais em França. No entanto, não garante que a mesma seja exibida na sua totalidade a partir de agora. A 2PlayBook explica que a Kosmos e a Enjoy estão a assumir o risco do investimento até que um operador audiovisual decida pagar pela emissão. De momento, as opções são desconhecidas, mas certamente que favorece a sua transmissão.

De acordo com o jornal "As" até existe a possibilidade do streamer transmitir de forma gratuita a Ligue 1 durante todo o ano.

Piqué já comprou, por exemplo, os direitos da Copa América e foi o próprio Ibai que acabou por emitir a competição em direto. Além disso, esta possibilidade ganha força agora que Lionel Messi se mudou para o clube francês, uma vez que o famoso streamer mantém uma relação próxima com o astro argentino, tendo sido o primeiro espanhol a entrevistas o ex-Barcelona aquando da sua chegada ao PSG.