Piqué arrasa Bartomeu: "É uma barbaridade..."

Piqué contraria o pacto estabelecido no plantel do Barcelona

Defesa do Barcelona revelou-se muito crítico com a direção do clube

Piqué volta a dar que falar.

O jogador falou, numa entrevista à impresa espanhola, sobre a tentativa de Messi em deixar o clube e apontou críticas ao presidente Josep Maria Bartomeu.

"Pedi ao Messi que aguentasse. O Camp Nou deve ter o nome dele, merece isso tudo", começou por dizer o jogador catalão ao jornal La Vanguardia.

"Não tive muito contacto com ele nessa altura porque era um assunto muito pessoal. Lembro-me de lhe ter enviado uma mensagem a dizer: Mais um ano e chega gente nova", continuou ainda Piqué, avançado com as críticas à direção.

"Um jogador está há 16 anos no clube, tens de chegar a acordo com ele. Como é que o melhor jogador da história pode acordar um dia e enviar uma notificação porque não o estão a ouvir? É demasiado chocante", disse ainda o defesa.

Piqué falou ainda de outros nomes históricos do clube e do espanto de não estarem ao serviço do Barcelona.

"Surpreende-me que pessoas como Guardiola, Xavi, Puyol e Valdés não estejam no clube. Tens de os manter aqui porque fazem parte da história", afirmou ainda.

Piqué referiu também, em jeito de contradição, que a relação que tem com o presidente "pode ser cordial". Ainda assim, continua com as críticas a propósito do BarçaGate, polémica aberta no clube depois de se verificar a existência de uma empresa contratada para desconsiderar elementos do Barcelona, jogadores de futebol incluídos.

"É uma barbaridade que o clube tenha gasto dinheiro a criticar-nos", finaliza.