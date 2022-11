Piqué anuncia saída do Barcelona e fim da carreira

Central espanhol termina carreira de futebolista.

"Este sábado será o meu último jogo no Camp Nou". Gerard Piqué, central do Barcelona, anunciou esta quinta-feira o fim da carreira de futebolista, sendo que este fim de semana fará o último jogo pelo emblema espanhol, em Camp Nou, na receção ao Almería (20h00).

Fica por esclarecer se estará na jornada seguinte, em Pamplona, antes da paragem dos campeonatos em virtude do Mundial'2022.

"Decidi que este é o momento de encerrar este capítulo. Sempre disse que depois do Barça não haveria nenhuma outra equipa e assim será", disse Gerard Piqué, atualmente com 35 anos.

Com exceção do curto período que passou no Manchester United, de 2004 a 2006 nos juniores e na equipa principal de 2006 a 2008 (na primeira época foi emprestado ao Saragoça), Piqué apenas jogou no Barcelona. "Eu não queria ser futebolista, queria jogar no Barça", diz no vídeo no qual anuncia o ponto final numa carreira repleta de sucessos.