Piqué admite ter pensado na saída em 2012: "Mourinho desgastou-nos a todos"

A época de 2011/2012 ficará sempre marcada na rivalidade entre Pep Guardiola e José Mourinho. Depois de três títulos consecutivos, o antigo treinador do Barcelona falhou o tetra, muito por culpa da dupla portuguesa do Real. O Special One fez estragos particularmente profundos, admitiu Gerard Piqué.

"Na última temporada de Guardiola houve muita tensão. Creio que Mourinho desgastou-nos a todos. Pep exige controlo máximo em tudo. Eu estava a começar a sair com a Shakira e tudo mudou com ele. Tive muita pressão e até pensei em ir embora na temporada 2011/12. Sofri muito nesse último ano com Pep", admitiu o internacional espanhol, no programa "La Sotana".

Piqué abordou ainda a saída de Messi, explicando o processo de redução do seu próprio salário.

""Laporta chamou-nos a todos para informar-nos. O clube estava na expectativa para ver o que se ia suceder com Messi porque o acordo já estava tratado. Os capitães baixaram o salário para que as novas contratações pudessem ser inscritas na Liga. Renunciei uma parte do meu salário, o fixo mas também o variável", explicou.

Gerard Piqué, aquele que será para muitos o futuro presidente do Barcelona, contou ainda o que se dizia sobre o seu comportamento no início da carreira de futebolista profissional.

"Retirar-me do futebol? Vou vendo temporada a temporada. Sempre penso que é a última e depois vou logo para outra. O dia em que não puder dar mais à equipa, ir-me-ei embora. Sempre soube gerir o meu corpo. Quando cheguei ao Barcelona saía mais que o Sol e todos diziam-me que não ia chegar aos 34 anos como futebolista. Também é verdade que isso foi chave para a minha estabilidade emocional", referiu.