Piqué aceitou baixar salário e Barcelona inscreveu Depay, Eric Garcia e Rey Manaj

O Barcelona informou que conseguiu inscreveu os três jogadores na Liga espanhola de futebol. Para isso, foi necessário Piqué diminuir o salário que auferia.

O Barcelona comunicou, na manhã deste sábado que já conseguiu inscrever Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj na Liga espanhola de futebol profissional. Para isso, foi necessário que Gerard Piqué aceitasse baixar o salário de forma "significativa".

Os blaugrana informam ainda que estão a trabalhar com dois dos outros capitães - Busquets e Jordi Alba - para chegar a um acordo para a diminuição do ordenado de ambos. A predisposição dos jogadores é "total e absoluta", de acordo com o clube.

Sobre a inscrição de Kun Aguero, o Barcelona não fez qualquer referência.