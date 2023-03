Piqué, a polémica fotografia com Zlatan e a reação do sueco: "Anda lá a casa e mostro-te que não sou gay"

Antigo central do Barcelona falou sobre a polémica fotografia com Zlatan Ibrahimovic, tirada em 2010, na qual estão aparentemente num momento de intimidade.

Gerard Piqué e Zlatan Ibrahimovic foram notícia em 2010 devido a uma fotografia captada pela imprensa, na qual aparecem aparentemente num momento de intimidade. A imagem correu muita tinta e, agora, o antigo central do Barcelona comentou o tema.

"Nessa fotografia, estamos no parque de estacionamento do clube. Está lá o meu carro e a imprensa. Podia beijar o Zlatan, mas nunca nunca no parque de estacionamento do clube. A fotografia foi tirada completamente fora do contexto", começou por dizer, no programa "After Kings", na rede social Twitch.

De seguida, recordou a reação do sueco, agora ao serviço do Milan, no dia seguinte:

"Melhor de tudo foi a reação do Zlatan. No dia seguinte, todos os paparazzi estavam à espera dele, o Zlatan sai, baixa o vidro e diz: 'Anda com a tua irmã lá a casa e mostro-te que não sou gay'."