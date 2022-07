Pippo Inzaghi tem novo projeto de subida na Série B

Inzaghi, à esquerda, com o patrão da Reggina, Felice Saladini

Técnico vai orientar a Reggina nas próximas três temporadas

Pippo Inzaghi, antigo jogador de Milan, Juventus e da seleção de Itália, que como treinador tem estado num plano mais discreto, vai orientar a Reggina nas próximas três temporadas.

O agora técnico começou a carreira no banco no Milan, e depois orientou Venezia, Bologna, Benevento e Brescia. Subiu o Benevento à Série A em 2019/20, tentando imitar agora o feito com a Reggina.

Felice Saladine, patrão do clube, realçou o nome contratado e afirmou tratar-se de "um projeto sólido".