"Pior? Digamos que o Manchester City é uma equipa diferente com Haaland"

Arsène Wenger comentou a influência do avançado norueguês no jogo do campeão inglês. Recusa a ideia de uma equipa mais fraca

Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal, rejeita a ideia de que o Manchester City está pior com a presença de Erling Haaland no onze. Para o francês, o que acontece é uma adaptação da equipa de Guardiola ao estilo de jogo do avançado.

"Dizer que o Manchester City é pior com Haaland é usar uma palavra forte. Digamos que Haaland faz do Manchester City uma equipa diferente. Como é que é diferente? Agora, com Haaland, ganham a bola de volta menos rapidamente e, quando a ganham, jogam muito mais depressa para o encontrar", explicou, em declarações à Bein Sport.

Erling Haaland, reforço para esta temporada, é o atual melhor marcador do Manchester City, com 31 golos em 29 partidas. Apesar dos números estratosféricos, vários analistas, como Jamie Carragher, defendem que o avançado não se adequa ao estilo de jogo de Pep Guardiola.